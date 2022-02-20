Тюменским дачникам рассказали как вырастить малину Фото: Юлия Кучеренко

Тюменским дачникам рассказали как вырастить малину. Кустарник хоть и неприхотливый, но не стоит пускать его рост на самотек. О том, какие сорта малины выбрать и как уберечь их от болезней дачникам на встрече рассказала руководитель Академии садоводства при межрегиональном отделении Союза садоводов России Нина Щербакова.

По её словам, малина предпочитает расти на солнечных участках, защищенных от ветра с северной стороны в хорошо дренированной почве без застоя воды. Важно соблюдать несколько правил – тогда малина будет давать большой и вкусный урожай.

– Весной необходимо внесение удобрения «Фертика Весна-лето». Летом, в период цветения, важно подкормить растения гуминовыми удобрениями, а после плодоношения – «Монокалийфосфатом». Осенью важно внести «Фертика Осень» и органические удобрения с золой. Дополнительно два раза в месяц можно опрыскивать иммуностимуляторами с микроэлементами, – рассказала эксперт.

Малина может страдать нехваткой железа, что проявляется пожелтением листьев. Для того, чтобы вылечить растение стоит обработать листья «Феровитом», а при недостатке фосфора и (или калия) поможет «Монокалийфосфат». Полезно и азотное удобрение, для этого можно использовать карбамид.

Кроме того, у малины есть и вредители, в частности, малиновая стеблевая муха, малиновый клещ, паутинный клещ, малинный жук, тля и другие. Чтобы защитить малину садовую от заболеваний, ее также нужно обрабатывать весной, летом и осенью инсекцидами и комплексными препаратами.