В Ялуторовске 600 детей окончили первый семестр в «Школе чародейства и волшебства» Фото: Библиотека Ялуторовск

В Ялуторовске 600 детей окончили первый семестр в «Школе чародейства и волшебства». Школа чародейства и волшебства «Хогвартс» действует на базе библиотеки.

Игровое учебное заведение работает с октября 2021 года и пользуется большой популярностью у поклонников книг и фильмов о Гарри Поттере. Внутри школы создана настоящая атмосфера «Хогвартса» с метлами, мантиями и магическими атрибутами.

- Нашей целью было выполнить сразу две задачи: обеспечить интересное и полезное времяпрепровождение для детей и воспитать у них любовь к чтению, - рассказала организатор проекта Светлана Бертрам.

Курс состоит из трех встреч длиной в час. В оконце каждой встречи ученики получают дипломы об окончании одного семестра. Школа платная, стоимость билета на первый курс – 100 рублей. Перед началом первого семестра будущие ученики получают письмо из «Хогвартса» на пергаментной бумаге, запечатанное настоящей сургучной печатью, – все как в книге.

На занятиях ребят обучают изготавливать волшебные палочки и значки факультетов, а также поучаствовать в увлекательных квестах по поиску эльфа Добби и уничтожению главного злодея вселенной Гарри Поттера.