В Тюмени для жителей Новопатрушево открылось новое почтовое отделение Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени для жителей Новопатрушево открылось новое почтовое отделение. Почта России расширила сеть отделений в Тюмени. Новое отделение открыли на Федюнинского, 60/1. Кроме жителей ЖК "Новопатрушево" здесь будут обслуживать прилегающие территории – деревни Патрушева и Ожогина.

- Сейчас почтовый офис открыт пять дней в неделю со вторника по субботу с 10.00 до 19.00, перерыв на обед: с 13.00 до 14.00 часов. В клиентском зале работают две операционные кассы, сотрудники почты предоставляют все услуги почтовой связи – финансовые, почтовые, банковские и другие. Третье окно открывается в часы пиковой нагрузки. Почтовые и финансовые услуги также доступны для клиентов с ограниченными возможностями, - сообщили в пресс-службе УФПС по Тюменской области.

Жители уже побывали в новом отделении и оценили удобство обслуживания, которое находится рядом с домом. В целом жителей Тюмени обслуживают 57 почтовых отделений, жителей Тюмени и ближайших населенных пунктов обслуживают 232 оператора и 195 почтальонов.