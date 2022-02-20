IT-навигатор, разработанный в Тюменской области, вошел в базу лучших практик АСИ «Смартека» Фото: Татьяна Коркина

Разработанный в Тюменской области IT-навигатор для оперативного информирования бизнеса в сфере цифровых технологий о доступных мерах поддержки регионального и федерального уровня включили в базу лучших решений и практик АСИ «Смартека». Интернет-ресурс, содержащий актуальную информацию о мерах поддержки, уже тиражируется в Оренбургской области. Всего в ИТ-навигаторе опубликована информация о 42-х мерах поддержки (22 – региональных, 20 – федеральных). Этот проект – один из инструментов для развития регионального ИТ-кластера и развивается в рамках регионального проекта «Цифровые технологии».

С помощью анкеты сервис позволяет подбирать подходящие меры поддержки. Заявитель получает перечень мер на основании предварительной оценки на соответствие требованиям к их получателям.

- Календарь событий осведомляет обо всех актуальных событиях, связанных с конкурсами: этапами отбора, вебинарами, сессиями или раундами отбора как регионального, так и федерального значения, - рассказали в департаменте информатизации Тюменской области.

По сравнению с 2020-м годом посещаемость сервиса в 2021 году выросла почти в 4 раза – с 3723 до 14347 просмотров. Каждый месяц регистрируются 50 новых пользователей, чтобы подобрать себе меры поддержки. В 2020 году сервисом воспользовались 1068 пользователей, в 2021-м – 2544 пользователя.

По данным операторов федеральных мер поддержки в 2019-2021 году из Тюменской области на получение федеральных грантов поступило около 45 заявок. Почти на половину из них выделено финансирование на общую сумму порядка 215,2 млн рублей.