Тюменцам рассказали почему не все кошки любят, когда их гладят Фото: Юлия Кучеренко

Не все кошки любят, когда их гладят. Об этом заявила ветеринар из посёлка Голышманово Светлана Иванова.

- Отношение к человеку закладывается у кошек в самом раннем возрасте - до 8 недель. Если в этот период вы относились к своему питомцу с лаской, тогда он будет любить ваши прикосновения. Подобранный на улице котёнок из-за сложного детства может немного сторониться людей. Однако это не правило. И иногда все может происходить ровно наоборот - отметила эксперт.

Светлана Иванова также не исключает генетическую предрасположенность, которая заложена самой природой. Есть особо контактные породы кошек, например, сфинксы или рэгдоллы, а есть более независимые, например норвежская лесная. Ветеринар советует прежде, чем обзавестись котенком – узнать больше о выбранной породе.

Хозяин пушистого питомца должен научиться понимать, когда кошке не хочется общения, а когда ей приятно посидеть на коленках и получить свою долю нежности. Об этом кошки могут сами сообщать, когда им хочется ласки, и понять этот язык очень просто: они сами приходят к человеку, трутся о ноги и прыгают на коленки. А если питомец убегает, вырывается, избегает - не нужно его ловить. Лучше дождаться момента и играть в долгую.

По словам специалиста, хозяева должны быть добрыми и ласковыми с животным, даже когда злятся. На поведение кошки может влиять погода, чужие люди в доме, плохое самочувствие, усталость и просто плохое настроение.

- Давайте питомцу возможность побыть одной. Важно не будить любимицу без ее желания, не беспокоить, когда она ест, пьет и ходит в туалет. Больше всего кошка любит почесушки в зонах ушей, под подбородком, а также длинные поглаживания по спине. Всегда останавливайтесь, если кошка пытается убежать и напрягает все тело - добавила Светлана.