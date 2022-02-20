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Дом. Семья20 февраля 2022 14:59

Тюменцам рассказали, почему не все кошки любят, когда их гладят

Хозяин пушистого питомца должен научиться понимать, когда кошке не хочется общения
Виктория Терина
Тюменцам рассказали почему не все кошки любят, когда их гладят

Тюменцам рассказали почему не все кошки любят, когда их гладят

Фото: Юлия Кучеренко

Не все кошки любят, когда их гладят. Об этом заявила ветеринар из посёлка Голышманово Светлана Иванова.

- Отношение к человеку закладывается у кошек в самом раннем возрасте - до 8 недель. Если в этот период вы относились к своему питомцу с лаской, тогда он будет любить ваши прикосновения. Подобранный на улице котёнок из-за сложного детства может немного сторониться людей. Однако это не правило. И иногда все может происходить ровно наоборот - отметила эксперт.

Светлана Иванова также не исключает генетическую предрасположенность, которая заложена самой природой. Есть особо контактные породы кошек, например, сфинксы или рэгдоллы, а есть более независимые, например норвежская лесная. Ветеринар советует прежде, чем обзавестись котенком – узнать больше о выбранной породе.

Хозяин пушистого питомца должен научиться понимать, когда кошке не хочется общения, а когда ей приятно посидеть на коленках и получить свою долю нежности. Об этом кошки могут сами сообщать, когда им хочется ласки, и понять этот язык очень просто: они сами приходят к человеку, трутся о ноги и прыгают на коленки. А если питомец убегает, вырывается, избегает - не нужно его ловить. Лучше дождаться момента и играть в долгую.

По словам специалиста, хозяева должны быть добрыми и ласковыми с животным, даже когда злятся. На поведение кошки может влиять погода, чужие люди в доме, плохое самочувствие, усталость и просто плохое настроение.

- Давайте питомцу возможность побыть одной. Важно не будить любимицу без ее желания, не беспокоить, когда она ест, пьет и ходит в туалет. Больше всего кошка любит почесушки в зонах ушей, под подбородком, а также длинные поглаживания по спине. Всегда останавливайтесь, если кошка пытается убежать и напрягает все тело - добавила Светлана.