Коронавирус в Тюмени, последние новости на 20 февраля 2022 года: умерли 6 человек Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 20 февраля 2022 года. За последние сутки выявлено 2 374 случая заболевания коронавирусом. Всего с начала пандемии - 150 329. За сутки от коронавируса умерли 6 человек.

Как сообщает Оперативный штаб, 39 пациентов на ИВЛ, 38 637 человек остаются под медицинским наблюдением; 2490 коек развернуто; свободно - 15,5%. За сутки госпитализировано 32 человека.

За последние сутки в России выявлено 170 699 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 10 372 человека, на 33,1% меньше по сравнению с 19 февраля. Зафиксировано 745 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 147 296 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 15 370 419 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 345 500 летальных исходов, выздоровели 12 365 238 человек.