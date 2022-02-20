Жителей Тюмени приглашают амбассадорами арт-кластера «Таврида» Фото: Арт-кластер «Таврида»

Тюменцы могут стать амбассадорами арт-кластера «Таврида», для этого необходимо участвовать в конкурсный отбор в программу «АмбассадорМолодые тюменские деятели культуры, искусств и креативных индустрий смогут присоединиться к команде организаторов, получить успешный кейс в свое портфолио и стать частьы Тавриды». ю творческого комьюнити страны.

«Амбассадоры Тавриды» - это добровольцы, вовлекающие молодежь своего региона в творческую деятельность и оказывающие поддержку в продвижении проектов «Тавриды». Стать амбассадором могут участники, волонтеры, координаторы, эксперты или организаторы проектов арт-кластера «Таврида» предыдущих лет в возрасте от 20 до 35 лет. Отбор будет проходить в несколько этапов - претендентам необходимо записать видеоинтервью, выполнить творческое задание и пройти онлайн-собеседование. Лучшие участники программы станут соорганизаторами проектов «Тавриды» в 2022 году.

- Программа «Амбассадоры Тавриды» помогла мне развить лидерские качества и коммуникативные навыки. Плюсов от участия очень много: расширение круга общения, мероприятия, которые заряжают энергией на работу, творчество и меняют мышление. Каждый, кто хочет прокачать свои soft skills, сможет сделать это на «Тавриде», - рассказала Мария Болдырева, амбассадор 2021 года в Тюменской области.