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Общество21 февраля 2022 4:39

На улице Бабарынка в Тюмени 21 февраля 2022 года отключат светофор

Автомобилистам нужно следить за знаками на дороге
Сергей Швецов
В Тюмени 21 февраля 2022 года отключат светофор.

В Тюмени 21 февраля 2022 года отключат светофор.

Фото: Вадим Бегун

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 21 февраля, в Тюмени погаснут светофоры.

Так, с 9.00 до 17.00 отключение произойдет на улице Бабарынка в районе СНТ «Наука».

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.