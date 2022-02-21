Погода на 21 февраля 2022 года в Тюмени: утром ожидается мелкий снег

В Тюмени утром ожидается мелкий снег. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 21 февраля, облачная погода будет держаться в Тюмени до самого вечера. Ночью и утром ожидается мелкий снег.

Температура воздуха ночью минус 7-8 градусов, днем ожидается около 0. Вечером столбики термометров покажут 1-2 градуса ниже нуля. В течение дня будет дуть южный, юго-западный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.

21 февраля отмечается день памяти пророка Захария Серповидца, великомученика Феодора Стратилата. Если ночью гром прогремел, можно было рассчитывать на богатый урожай, большой приплод у животных и частые дожди летом. Нашими предками было подмечено, что чем холоднее последняя неделя февраля, тем более теплым окажется март месяц.