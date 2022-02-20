Тюменцам рассказали как снизить накопление статического электричества Фото: Татьяна Коркина

Накопление статического электричества – извечная бытовая проблема. Никому не хочется каждый раз подходя к умывальнику, касаясь чайника или других предметов повседневной жизни переживать, что прямо сейчас ты должен будешь выдержать удар током. Особенно злободневной эта проблема становится зимой. Почему тюменцы стали чаще биться током, рассказал кандидат физико-математических наук, доцент кафедры экспериментальной физики и нанотехнологий ТюмГУ Сергей Монтанари.

– При трении материалов друг об друга, а иногда достаточно даже движения молекул воздуха об материал, происходит разделение зарядов, которые создают поле. А наличие поля приводит к тому, что появляется разность потенциалов и то, что мы воспринимаем как разряд, – объяснил профессор.

По его словам, когда происходит электризация, человек приобретает заряд, а если вы коснетесь батареи системы отопления, а она заземлена, то этот избыточный заряд утихнет, перераспределится, но с характерным щелчком.

Главная причина электризации в быту - низкая влажность воздуха: люди сидят в малопроветриваемых помещениях, а остатки воды забирает с собой система отопления.

– Не абсолютный, но неплохой способ – поддерживать оптимальный уровень влажности. Это к тому же полезно для здоровья. И использовать нужно правильные материалы: известно, что синтетические электризуются гораздо сильнее, как и одежда из них. Можно пользоваться антистатиком, но им не стоит злоупотреблять, – поделился Сергей Монтанари.