Губернатор Александр Моор поручил усилить работу по профилактике терроризма и экстремизма Фото: Татьяна Коркина

Губернатор Тюменской области Александр Моор поручил повысить эффективность профилактической работы, которая направлена на пресечение попыток распространения террористической и экстремистской идеологии среди жителей региона. Соответствующее поручение глава региона дал на онлайн-заседании региональной антитеррористической комиссии.

- Молодежь и находящиеся на территории региона иностранные граждане – основные мишени для распространителей террористической и экстремистской идеологии, - заявил губернатор.

По словам заместителя начальника УМВД РФ по Тюменской области Булата Хайруллина, в 2021 году полицейские провели около 1,5 тысячи бесед и лекций, направленных на формирование в молодежной среде атмосферы нетерпимости к экстремизму.

- В результате совместной работы органов внутренних дел и органов власти в регионе не допущено террористических актов и системных проявлений экстремизма, а также массовых беспорядков и столкновений на межнациональной и религиозной почве, - подчеркнул Булат Хайруллин.

Одно из важных направлений работы по противодействию идеологии терроризма и экстремизма – это содействие реализации позитивных инициатив молодых людей. Как заметил директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Павел Белявский, в регионе господдержку получают 30 молодежных общественных организаций и сообществ. К примеру, социальный ролик «10 секунд», показывающий родителям, что такого времени достаточно для вербовки молодого человека в террористическую организацию, набрал более 55 тысяч просмотров.