Тюменскую область на Дельфийских играх – 2022 представят 80 человек

Фото Дмитрия Сиялова, Тюменское концертно-театральное объединение

Восемьдесят человек представят Тюменскую область на XXI молодежных Дельфийских играх России, которые пройдут с 22 по 27 апреля в Красноярском крае. Причем молодежь из разных городов региона: из Тюмени, Тобольска, Ишима и Тюменского района – все они прошли региональный отборочный тур в рамках реализации регионального проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура». В отборе поучаствовали 435 молодых талантов, большинство из которых – участники номинации «Цирковое искусство».

По словам директора департамента культуры Тюменской области Елены Майер, механизм отбора участников на Дельфийские игры не раз доказывал свою эффективность.

- По итогам 2021 наш регион вошел в топ-5 национального Дельфийского рейтинга. Мы верим в успех наших ребят и рассчитываем, что они покажут в Красноярском крае достойный результат, - подчеркнула Елена Майер.

Помимо «цирковой» номинации, молодежь выступят в направлениях «Народное пение» и «Эпидемиология и биоинформатика». Всего же в Красноярском крае тюменцы поборются за медали в 15-ти номинациях.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», в 2021 году Дельфийская сборная Тюменской области завоевала 3 золотые и 5 бронзовых медалей, 8 специальных дипломов и заняла 5 место в национальном рейтинге субъектов РФ. А ещё участники из Тюменской области впервые вошли в состав национальной Дельфийской сборной России для участия в XV молодежных Дельфийских играх государств - участников СНГ и завоевали 2 серебряные медали в номинациях «Сольное народное пение» и «Цирковое искусство».