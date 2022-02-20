Коронавирус в Тюмени, последние новости на 20 февраля 2022 года: заразились 2 374 человека Фото: Юлия Кучеренко

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 20 февраля 2022 года. По информации оперативного штаба в Тюменской области за сутки зарегистрировано 2 374 случая заболевания, всего с начала пандемии заболели ковидом 150 329 человек. За сутки выписаны по выздоровлению 1 883 человека, за весь период вылечились 96 655 жителей.

Из общего числа заболевших коронавирусом заболел 471 ребенок заболел,. Кроме того, 35 пациентов находится на ИВЛ, а 36 830 человек остаются под медицинским наблюдением. По последним данным, развернуто 2 490 коек и свободно - 13,9%. За сутки на коронавирус обследованы 6 331 человек, всего 3 573 758. Вакцинацию против коронавируса прошли 1 122 879 человек, полным курсом привито 1 063 709 человек.

За последние сутки в России выявлено 170 699 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 10 372 человека, на 33,1% меньше по сравнению с 19 февраля. Умерли 745 человек и выздоровели 147 296. Всего в России выявлено 15 370 419 случаев коронавируса, зафиксировано 345 500 летальных исходов, выздоровели 12 365 238 человек.