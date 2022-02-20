Предпринимательница из Заводоуковска создала варенье, которое пробуют даже Америке

Варенье из Заводоуковска пробуют в Москве, Самаре, Сочи и даже Америке Фото: Юлия Кучеренко

Варенье из Заводоуковска пробуют в Москве, Самаре, Сочи и даже Америке. Предпринимательница из Заводоуковска производит 500 банок варенья из сосновых шишек ежемесячно, а к лету 2022 года она планирует производить до 10 тысяч банок варенья. Такая идея возникла у Татьяны Ильиных во время пандемии.

- В детстве бабушка простудные заболевания всегда лечила вареньем из шишки, решили вспомнить эту традицию. Муж пошел собирать шишку, увлекся и собрал слишком много. Сначала сделали варенье для себя, потом для друзей и близких. Когда варенье разошлось и его стали спрашивать, решили из этого сделать бизнес, - рассказала она.

В ноябре 2021 года предпринимательница обратилась в центр занятости и получила финансовую помощь в сумме 192 тысяч рублей. Она купила необходимое оборудование.

- Сейчас ассортимент уже расширился. Мы производим: фруктовые чипсы, сироп из пихты, желе из мелиссы с лимоном, повидло яблочное, сахар с мелиссой, варенье из груши, сливы, яблок, смородины и многое другое. Торговая марка «Жили-были» узнаваема на выставках, ярмарках и фестивалях - отметила она.

По словам Татьяны, сейчас технолог разрабатывает новые рецепты. Все производится из сибирских дикоросов и тюменского сырья.

В планах у девушки создать гастрономические сувениры для Тюменской области. Кстати, продукцию торговой марки «Жили-были» можно встретить в тюменских кофейнях, ресторанах и базах отдыха. В 2022 году Татьяна Ильиных планирует открыть большое предприятие и для этого уже куплено здание, частично приобретено необходимое оборудование.