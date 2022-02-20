С начала года около тысячи тюменцев нашли работу через службу занятости

С начала года в около тысячи тюменцев нашли работу через службу занятости Фото: Татьяна Коркина

С начала года уже около тысячи тюменцев нашли работу через службу занятости. Всего в январе 2022 года в службу занятости Тюменской области обратилось 2 тысячи 243 человека, 914 из них (40,8%) были трудоустроены. Региональный департамент труда и занятости привел данные на 1 февраля.

Для сравнения: в январе 2021 года было 4 тысячи 911 обратившихся, 1 тысяча 36 из них (21,1%) нашли работу. Сейчас на регистрационном учете состоит 6 тысяч 579 соискателей. При этом в областном банке 24 тысячи 207 вакансий, то есть примерно по четыре варианта на соискателя. Больше всего предложений – 4 тысячи 387 – в строительстве. В сферы торговли и ремонта автотранспорта требуется 2 тысячи 611 человек. Более 2,1 тысячи работников требуется в обрабатывающих производствах, а также госуправлении, военной безопасности и соцобеспечении. В сельском хозяйстве, охоте, рыбоводстве открыто 1 тысяча 925 вакансий. В образовательные организации могут устроится 1 тысяча 786 специалистов, а в области здравоохранения и социальных услугах – 1 тысяча 835 работников.

Работу поможет найти интерактивный сайт службы занятости населения, где в блоки вынесены предложения для медработников, работников вахтовым методом и особых категорий.