Врачи тюменской ОКБ №1 лечат детей с различными заболеваниями Фото: Татьяна Коркина

В тюменской ОКБ №1 детям оказывается консультативная и стационарная помощь по многим профилям: болезни суставов, сердца, почек и мочевой системы, системных заболеваний соединительной ткани, заболеваний эндокринной системы.

Так, в 2021 году в детской консультативной поликлинике больницы врачи приняли больше 34 тысяч детей. Кроме того, на базе ОКБ №1 создан целый комплекс по соматической и хирургической помощи детям, а благодаря сотрудничеству с Перинатальным центром Тюмени заболевания сердечно-сосудистой системы выявляются еще внутриутробно, что позволяет кардиохирургам избавить ребенка от недуга уже в первые часы жизни. Соматические отделения лечат и предотвращают инвалидизацию детей с системными и аутоиммунными заболеваниями. Например, ревматоидный артрит, красная волчанка, васкулиты, системный склероз и многие другие недуги.

Несмотря на пандемию, врачи на самом высоком уровне проводят лечение маленьких пациентов. В прошлом году высокотехнологичная медицинская помощь оказана 493 детям по кардиохирургическому, гастроэнтерологическому, эндокринологическому, ревматологическому и гематологическому профилям. Еще 100 детей направили для лечения в федеральные медицинские центры.

Кроме того, врачи проводят и телемедицинские консультации в формате "врач-врач" со специалистами районов Тюменской области. За 2021 год выполнено около 12 тысяч таких консультаций.

- Непосредственно в стенах нашей клиники за 2021 год лечение прошли свыше 4,5 тысяч детей, - рассказала начальник педиатрической службы ОКБ №1 Наталья Горохова.