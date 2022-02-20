В Тюмени вышел веб-сериал для подростков «Тайный друг» Фото: Тюменская кинокомпания "REC72"

В Тюмени запустили веб-сериал для подростков, который рассказывает о первой влюбленности и ссорах с родителями. Его снимали в местных школах и больнице. Кстати, сняли веб-сериал «Тайный друг» сами подростки и публикуют его эпизодами по 7-12 минут в социальных сетях тюменской кинокомпании "REC72". Ребята потрудились над проектом, работа шла целый год, и вот 5 февраля состоялась премьера первого эпизода из четырёх.

Сюжет сериала, главной героиней которого является рыжая девочка Вероника, закручивается, когда в класс к Веронике приходит новенький – умный, странный и симпатичный. Жизнь девочки состоит из проблем: в школе над ней издеваются, мама не понимает, а главное – никто не верит, что в детстве у нее был самый настоящий друг. Информации о нем в мире как будто нет.

- Сериал по большей части будет интересен подросткам 10-16 лет. Это как раз время первой влюбленности, первых школьных друзей и, конечно же, недопонимания с родителями. Но наш сериал понравится и взрослым любителям мелодрам, - рассказала менеджер по общественным связям "REC72" Татьяна Черкашина.

Сериал снимали в Тюмени, но в команде были и жители юга Тюменской области. Сценарий начали придумывать еще весной 2021 года, а съемки начались летом.

- Множество локаций было отобрано нашей съемочной группой. Самыми яркими и запоминающимися стали сцены в 94-й и 27-й школах, на железнодорожном вокзале и в ОКБ№2, - добавила Татьяна.

У сериала вышло уже два эпизода. Третий можно будет посмотреть 20 февраля в соцсетях кинокомпании и приложении ""Взахлеб"". Скоро сериал будет выходить и на других интернет-площадках.