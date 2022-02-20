Погода в Тюмени на 20 февраля 2022 года: осадков не ожидается Фото: Юлия Кучеренко

Сегодня в Тюмени переменная облачность, без существенных осадков, местами изморозь, ветер юго-западный 4-9 м/с. Температура ночью -14, -19 °С, местами до -24 °С, днём потеплеет до -3, -8 °С.

На Руси в день Луки было принято печь пироги - естественно, с луком. Семья, как правило, съедала только часть их, а остальное раздавали нищим - «на счастье». Считалось, что все отданное вернется сторицей. Этот день считался самым подходящим для приготовления целебных снадобий из кореньев. Особые свойства на Луку обретала лапчатка - трава, листочки которой напоминают крест. В народе ее называли «могущницей», то есть растением, в котором заключена большая сила. От этого слова произошло второе название праздника.