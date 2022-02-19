В Тюмени открыли молодежный «Киноклуб» Фото: Мария Толстихина

В Тюмени стартовал новый проект для любителей фильмов «Киноклуб». Жители смогут участвовать в офлайн-показах картин и предлагать свои любимые ленты. Об этом сообщил «МойПортал».

«Киноклуб» — новая городская площадка для тюменцев, где они смогут узнать обо всех новинках в сфере кинематографа. Жителей ожидает серия прямых эфиров, посвященных громким премьерам, а также мировой классике, которая в последние годы все чаще возвращается на широкие экраны.

В рамках онлайн-мероприятий пройдут розыгрыши билетов в тюменский кинотеатр, а также тематических подарков. Также у тюменцев будет возможность делиться с своими подборками любимых фильмов и сериалов.