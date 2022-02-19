Тюменский ЦУМ представит будет архивное видео советских времён

Фото: tsum72.ru Фото: внешний сайт

Важным элементом нового музея торговли, который готовится к открытию в тюменском ЦУМе, будет архивное видео советских времён о деятельности местных торговых предприятий. Выставка охватывает столетний период истории, начиная со второй половины 19 века и до 1945 года, связанный с развитием оружия в мире и в России.

- Чтобы придать аутентичности экспозиции, видео будет демонстрироваться на экране телевизора, который выпускали в СССР, - говорит генеральный директор ЦУМа Юлия Глазунова.

- Мы сейчас делаем подборку различных съёмок тех времён. Касаются они как предприятий общепита, так и магазинов промышленных товаров. Для кого-то это станет открытием, другие смогут снова окунуться в атмосферу 70-х годов прошлого века. А пока мы не ограничиваемся только планами. В ЦУМе уже начала работу выставка «Историческое оружие», включающая более 100 экспонатов оружия, представленных в 20 витринах.

Экспозиция позволяет узнать о появлении бездымного пороха, об изменении патрона и разработанных в связи с этим магазинных винтовках России, Германии, Италии и прочих стран.