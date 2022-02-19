В Тюмени полицейские гнались за нарушителем на протяжении 50 км Фото: архив "КП"

Более 50-ти километров сегодня ночью автоинспекторы преследовали пьяного водителя в условиях зимней дороги, с учетом мер осторожности. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.

- Автомобиль «Дэу Нексия» наряд полка ДПС ГИБДД попытался остановить ночью на 4-м километре Велижанского тракта, автоинспекторы хотели пригласить водителя стать понятым при изъятии наркотических средств у другого автомобилиста, сообщили в ведомстве.

Но «Дэу» не остановился по требованию полицейских, мало того, водитель проехал по автодороге Тюмень-Нижняя Тавда до села Тюнево, не давая патрульному автомобилю обогнать себя.

В районе Тюнево к преследованию подключился второй наряд, который нес службу в Нижнетавдинском районе, однако водитель развернулся и снова поехал в сторону Тюмени. На подъезде к городу «Дэу» взяли в «клещи» еще два наряда ДПС, не давая водителю совершать опасных маневров. Под таким сопровождением он заехал в один из тупиков дачного товарищества «Русское поле», выбежал из машины, пытался убежать, но был задержан и закован в наручники.