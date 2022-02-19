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Здоровье19 февраля 2022 12:09

Коронавирус в Тюмени, последние новости на 19 февраля 2022 года: умерли 6 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 19 февраля 2022 года
Мария Толстихина
Коронавирус в Тюмени, последние новости на 19 февраля 2022 года: умерли 6 человек

Коронавирус в Тюмени, последние новости на 19 февраля 2022 года: умерли 6 человек

Фото: Мария Толстихина

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 19 февраля 2022 года. За последние сутки выявлено 2375 случаев заболевания. Всего с начала пандемии - 147 955. Умерли 6 человек. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

За последние сутки в России выявлено 179 147 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 15 062 человека, на 19,2% меньше по сравнению с 18 февраля. Зафиксировано 798 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 191 098 человек.

Всего на сегодня в России выявлено 15 199 720 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 344 755 летальных исходов, выздоровели 12 217 942 человека.