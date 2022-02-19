Тюменцам рассказали, как правильно сеять рассаду в феврале Фото: Архив "КП"

Именно в феврале специалисты рекомендуют проводить посев на рассаду культур с длинным периодом вегетации и замедленным темпом развития. Подробнее об этом узнала «Тюменская линия».

Так, посеянная в начале февраля земляника может порадовать первым урожаем уже в текущем сезоне. Но, чтобы семена культуры успешно проросли, необходимо их стратифицировать.

Для этого нужно подготовить небольшой контейнер с дренажными отверстиями, наполнить его питательной почвосмесью, состоящей из дерна, песка, перегноя и торфа в пропорции 2:1:1:1 и увлажнить ее. Затем субстрат разровнять и поверх него разложить семена при помощи зубочистки на небольшом расстоянии. А после этого увлажнить их из пульверизатора и накрыть контейнер пленкой. По окончании процедуры емкость рекомендуется поставить в холодильник. Через 2 недели ее следует выставить на светлый подоконник. Семена земляники прорастают через 10-20 дней после этого.

А вот высаживать черешковый и корневой сельдерей на грядку рекомендуется в возрасте 70-80 дней. Также нужно добавить время на прорастание семян, а это 6-7 дней. Исходя из этого, получается, что проводить посев корневого и черешкового сельдерея необходимо в первой половине февраля. Также нужно учитывать, что семена данных культур содержат много эфирных масел, сдерживающих рост. Поэтому, чтобы рассада успела к назначенному сроку, необходимо отправить посадочный материал на полчаса в термос с водой, температура которой составляет +45-50 градусов для прогревания. После процедуры посадочный материал просушить до характерной сыпучести и высадить в емкость с питательным грунтом на глубину 0,5 см. После этого накрыть ее пленкой и поставить на светлый подоконник.

Что касается цветов, то в последний месяц зимы можно высаживать и цветы такие, как лобелия, петуния, гвоздика, львиный зев, пеларгония, бегония, лаванда, сальвия, фиалка Виттрока, гелиотроп. Но в этом случае нужно быть готовым к тому, что саженцы придется подсвечивать, поскольку для их полноценного развития требуется световой день продолжительностью 10-12 часов. Посадка цветов в феврале дает возможность получить к началу сезона окрепшие саженцы, которые после пересадки на постоянное место вскоре порадуют ранним цветением.