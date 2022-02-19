Тюменский врач рассказала, какие продукты нужно есть зимой Фото: Мария Толстихина

Что покупать в магазинах, чтобы быть здоровее, “Вслух.ру” рассказала нутрициолог Наталья Аудичинок. Как оказалось, некоторые овощи лучше обходить стороной.

- Самый ценный овощ на это время - капуста. В ней очень много витамина C. То, что нам нужно сейчас для иммунитета, - рассказала нутрициолог.

Особенно хороши овощи, привезенные из близлежащих стран – по пути они не успевают растерять питательные вещества. Лучше в феврале покупать то, что растет в естественных условиях. То есть картофель, морковь, лук, чеснок и свеклу можно приобретать в любое время года, а томаты, огурцы и болгарский перец пока лучше обходить стороной.

- Среди фруктов рекордсмены по содержанию витамина С и пользе - цитрусовые. Всеми любимые мандарины, апельсины, лимоны, грейпфруты и помело, - пояснила врач.