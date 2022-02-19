В Тюмени собираются убрать колонки и провести централизованно воду

В Тюменской области работает 7 «умных» водоразборных колонок Фото: Мария Толстихина

В тюменском регионе работают семь «умных» водоразборных колонок – четыре из них в областном центре и три – в столичном. Об этом сообщила «Тюменская область сегодня».

Несмотря на это, городской водоканал не намерен развивать сеть колонок.

– Наша цель, наоборот, убрать колонки и провести во все дома централизованно воду. Колонки сейчас устанавливаются по просьбе жителей, например, как это было сделано в деревне Падериной или на улице Демьяна Бедного в Тюмени, поскольку обычная колонка часто замерзает зимой. Либо на выезде из города, где ими активно пользуются дачники, – объяснила руководитель пресс-службы «Росводоканал Тюмень» Ирина Айданова.