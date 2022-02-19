Тюменских спортсменов наградят денежным призом за достижения на Олимпиаде

Тюменских спортсменов наградят денежным призом за награды на Олимпиаде Фото: Мария Толстихина

Размеры единовременных денежных выплат для тюменских спортсменов, завоевавших награды на Олимпиаде в Пекине, объявило правительство Тюменской области. Об этом сообщили в Информационном центре региона.

Так, обладатели золотых медалей получат по 10 млн рублей, серебряные призеры - по 8 млн рублей, бронзовые - по 5 млн рублей.

Сегодня тюменский лыжник Иван Якимушкин завоевал серебряную медаль в масс-старте на зимних Олимпийских играх в Пекине.