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Общество19 февраля 2022 1:54

Погода в Тюмени на 19 февраля 2022 года: местами изморозь

Мария Толстихина
Погода в Тюмени на 19 февраля 2022 года: местами изморозь

Погода в Тюмени на 19 февраля 2022 года: местами изморозь

Фото: Мария Толстихина

Сегодня в Тюмени переменная облачность, без существенных осадков, местами изморозь, ветер юго-западный 3-8 м/с, температура ночью -9,-14, местами до -19, днем -3,-8.

19 февраля отмечается профессиональный праздник людей, чью профессию и чей труд невозможно отделить от понятия «призвание», – это работа людей, изучающих жизнь птиц – орнитологов.

Считается, что термин «орнитология» – в переводе с греческого «наука (учение) о птицах» – появился в 16 веке, благодаря итальянскому учёному-натуралисту Улиссе Альдрованди. Среди первопроходцев, сделавших первые письменные попытки обобщения имеющейся информации об этих представителях животного мира, называют древнегреческого мыслителя и философа Аристотеля.