Организаторы фестиваля уличного искусства в Тюмени ищут площадки для новых работ Фото: Мария Толстихина

Команда «Конторы пароходства» ищет свободные стены и пространства города для создания новых работ фестиваля уличного искусства «Морфология улиц». Помочь с поиском могут собственники зданий Тюмени или жители, которые хотят увидеть современное уличное искусство в конкретном месте. Поделиться адресом можно в группе «Морфологии улиц» во «ВКонтакте».

Главный критерий для площадки — она должна быть открытой и доступной для жителей. После сбора заявок организаторы будут согласовывать точки для фестиваля. В выбранных локациях уже летом 2022 появятся работы от уличных художников из разных городов России.

— В этом году на фестивале мы работаем не только с рисунками, но и с инсталляциями, арт-объектами, медиаартом, поэтому подойдут свободные стены зданий, парки, озера и другие природные объекты. Мы готовы рассматривать любые предложения, в том числе фасады бизнес-центров, деловых домов и кафе. Сейчас в нашей базе уже есть 15 вариантов площадок. Нам особенно хочется в 2022 году преобразить Литературный бульвар в память о Дмитрии Зеленине. Он организовывал «Морфологию улиц» в 2017, — поделилась руководитель фестиваля «Морфология улиц» и мультицентра «Контора пароходства» Юлия Саначина.

В этом году «Морфология улиц» пройдет в пятый раз. За это время в Тюмени появилось более 100 работ в рамках фестиваля. Среди участников уже были известные в России Слава ПТРК, Ян Посадский, арт-группа ZTWINS, Алина и Степа Айфо, Арт Абстрактов, а также локальные художники Андрей Снег, Александра Мельникова, Александра Жернова и другие. Их работами украшены гаражные кооперативы, производственные помещения и жилые дома Тюмени. Некоторые площадки получилось объединить и создать полноценную галерею под открытым небом на улице Северной.