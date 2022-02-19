В Тюмени проходят конкурсы для творческих людей Фото: Мария Толстихина

III городской фестиваль любительских творческих коллективов даст возможность выступить фольклорным, хореографическим, театральным, цирковым коллективам, коллективам струнных, духовых и ударных инструментов, а также хорового пения. Об этом рассказал «Вслух.ру».

Возраст участников – от 14 лет. Жюри будет оценивать артистичность, исполнительское мастерство, оригинальность, костюмы и т.д. Гала-концерт из лучших номеров пройдет в «Торфянике» 28 февраля.

Кроме того, свои таланты смогут продемонстрировать участники IV городского конкурса военно-патриотической песни «К подвигу героев песней прикоснись» в рамках проекта «О войне написано не все». Мероприятие приурочено к 77-й годовщине Победы. На конкурсе выступят как соло, так и коллективами. Возрастное ограничение – не младше 4 лет.

Тюменцы будут петь песни военных лет или гражданско-патриотической направленности. 21 февраля состоятся конкурсные прослушивания. 22 февраля – гала-концерт и награждение.