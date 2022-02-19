Тюменцам поможет интерактивная карта при выборе правильного питания Фото: Мария Толстихина

Информация о культуре питания Тюменской области представлена на интерактивной "Карте питания России". Об этом рассказала подробнее «Тюменская линия».

"Карта питания России" – это обширная база данных по культуре питания российских регионов, представленная в интерактивном формате. Она позволяет в наглядной форме получить информацию про жителей нашей страны и их традиции, ознакомиться с особенностями жизни и пищевых привычек в различных регионах России.

- Традиционно жители области включают в рацион большое количество рыбы, поскольку в Тюменской области множество озер и рек, в том числе Обь и Иртыш. Во многие блюда добавляют грибы и ягоды, популярна оленина, – говорится в разделе.

Ниже представлен рецепт "Рагу из оленины" с кадрами процесса приготовления и выложен выпуск программы "Формула еды", снятый в Тюменской области. Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, информация в разделе о Тюменской области будет пополняться.