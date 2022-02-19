Тюменцам рассказали о прелестях сальсы Фото: "КП" Архив

Подробнее о красивом танце – сальса, изданию «Тюменская область сегодня» рассказала Наталья Стройкина, профессиональный хореограф и сертифицированный педагог в России и Европе.

– Я живу танцами. Они оказывают благотворное влияние на организм: исправляют осанку, убирают зажимы, тренируют сердечно-сосудистую систему, помогают оставаться в форме. У людей разные причины, по которым они приходят на занятия сальсой. Но есть и то, что объединяет всех – энергетика танца, страсть, общение, атмосфера, – подчеркнула она.

Наталья уверена, что сальса – прекрасное лекарство от стресса. Ведь на физиологическом уровне во время занятий танцами выделяются гормоны, отвечающие за хорошее настроение, жажду жизни, энергию. В процессе обучения ученики последовательно осваивают механику движения, пластику, технику. Здесь нет чего-то главного, всему уделяется внимание.