Тюменская студентка поучаствовала в Международной модели ООН Фото: Архив "КП"

Студент ТюмГУ и член Студсовета Тюменской области Ани Мелоян приняла участие в Международной молодежной модели ООН при Дипломатической академии МИД России. Об этом сообщила «Мегатюмень».

С 7 по 12 февраля в Москве проходила Международная Модель ООН. В мероприятии приняли участие 350 студентов и школьников из 40 стран. Молодые люди воспроизводили работу Организации Объединенных Наций по 9 ее основным органам. Главной задачей делегатов было отстоять интересы своей страны.

Ани Мелоян была экспертом комитета Международного суда ООН. Она выступила с собственными докладами на английском языке по двум темам — Украина против России и США против Ирана.

— Мы с участниками обсудили эти непростые темы в рамках заседания суда и пришли к консенсусу. Помимо этого, мне удалось познакомиться с дипломатами и будущими кадрами Министерства иностранных дел России. Также я посетила лекции выдающихся людей в сфере международных отношений, в том числе Инала Ардзинба, министра иностранных дел Абхазии. Для меня было честью стать не только делегатом, но и частью президиума комитета, — рассказала о мероприятии Ани Мелоян, член Студсовета Тюменской области.