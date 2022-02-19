В Тюмени дома-интернаты приютили у себя 30 подопечных Фото: Мария Толстихина

В центр «Милосердие» за пять лет работы обратились около полутора тысяч бездомных людей. Там работают психологи, врачи, медсёстры. Специалисты занимаются реабилитацией зависимых, оказываем доврачебную и врачебную помощь, ведём уход за лежачими больными.

Увеличили количество отделений – помимо центра на улице Коммунистической в Тюмени создали еще три места, куда нуждающиеся могут прийти за поддержкой и не оставались на улице.

В данный момент в отделениях постоянно проживает 160 человек. Принимают бездомных и с сельских территорий. За прошлый год удалось устроить в дома-интернаты 30 подопечных, в семьи вернули 20 человек. С центром сотрудничает более 140 добровольцев экстренного реагирования.