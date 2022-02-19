В Тюменском районе откроется виртуальная выставка Фото: Мария Толстихина

Работы в сфере декоративно-прикладного и изобразительного искусства учеников учреждений культуры из Богандинского, Онохинского и Червишевского муниципальных образований Тюменского района наполнят передвижную выставку и виртуальную галерею.

Тема выставок – сказочная – сказки Бажова, Аксакова, Ершова, Пушкина, сибирские сказки. Создавая свои экспонаты в разных техниках, юные творцы перечитывают и пересматривают сказочные произведения, познают их глубинный смысл – ведь им предстоит передать все это в своей работе.

Первый этап проекта – виртуальный. С февраля по май ежемесячно экспозиции выставок будут обновляться в виртуальной галерее на сайте центра культуры и досуга «Премьера». Здесь же пройдет первое знакомство аудитории со сказочными героями, авторами экспонатов – они презентуют свои творческие работы и будут сопровождать выставку.

Открытие передвижной выставки планируется в конце мая в п. Богандинский.