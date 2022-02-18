Операционный офис Тюменский банка УРАЛСИБ. Фото: Операционный офис «Тюменский» банка УРАЛСИБ

Банк Уралсиб повысил ставки по рублевым вкладам вида «Доход», «Комфорт», «Почетный пенсионер» и «Достойный дом детям».

Ставки, в зависимости от срока, пакета услуг и суммы вклада, повышены на 0,8 – 1,6 процентных пункта.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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