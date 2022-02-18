Основные работы по преображению улицы Дзержинского в Тюмени закончатся к концу 2022 года. Фото: Тюмень - наш дом

Основные работы по преображению улицы Дзержинского в Тюмени закончатся к концу 2022 года. А пока проводятся процедуры по подбору подрядной организации для благоустройства.

– Важно было создать из транзитной дороги улицу с пульсирующими интересными территориями. Этот объект станет примером экономического и социокультурного развития. На улице создадут много разнообразных общественных пространств, рассчитанных на людей разных интересов и возрастов, – рассказал руководитель управы Центрального административного округа Артем Павлюченко в эфире местного телеканала.

Ранее мэр города Руслан Кухарук сообщал, что территория свяжет исторический центр с набережной Туры. Архитекторы старались применить в проектных решениях идеи, которые подчеркнут историческое наследие Тюмени с конца XIX века до наших дней.

Проект преобразит не только улицу Дзержинского, но и все соседние четыре квартала, на которых находятся 28 уникальных объектов деревянного зодчества. Кстати, тут дополнительно высадят 500 большемерных деревьев. На новой улице больше не будет пестрых вывесок.