Михаил Васильев – о технопарке в Тюмени: «Хорошая динамика в формирования новых рабочих мест». Фото: dsk500.com.

Председатель псковского Центра социального проектирования и добровольчества «Команда 2018» Михаил Васильев отметил, что международный формат при проектировании технопарка DSK-500 в Тюмени, позволит сделать его одним из самых современных технологических пространств. Свое мнение он выразил на онлайн-площадке «Экспертный клуб России».

– Радует, что в России с изрядной периодичностью приходят новости об инновационных, цифровых и промышленных технопарках. Это хорошая динамика в появлении и развитии новых технологических компаний, формирования новых современных рабочих мест, – считает Васильев.

Международный архитектурный конкурс по созданию концепции технопарка площадью 150 тыс. кв. м стартовал 17 февраля. В первую очередь проекта будет вложено более 5 млрд рублей из регионального и федерального бюджетов. Работы по реновации ДСК-500 пройдут с 2024 по 2025 годы.