Эксперт: «Единая архитектурная концепция необходима для будущего тюменского технопарка». Фото - dsk500.com.

Брянский журналист и по совместительству аналитик консалтинговой компании GSA Юрий Лобунов заявил, что единая архитектурная концепция необходима для грандиозного технопарка: таковым обещает стать тюменский ДСК-500. Об этом он сообщил на онлайн-площадке «Экспертный клуб России».

– Реновацию территории предприятия можно делать поэтапно. Но тактическая целесообразность такого пути противоречила целеполаганию: руководство региона не хотело получить в результате эклектический «муравейник». Власти хотят привлечь в будущий технопарк высокотехнологичные и экспортно ориентированные компании. Создать площадку для лучших из лучших хозспособом не получится. Тогда поступило предложение объявить международный архитектурный конкурс по созданию концепции технопарка, – рассказывает Лобунов.

Отметим, что в первую очередь проекта будет вложено более 5 млрд рублей из регионального и федерального бюджетов. Работы по реновации ДСК-500 пройдут с 2024 по 2025 годы.

В составе международного жюри – архитекторы из России, Нидерландов, Сербии, а также руководители нефтегазовых компаний и вузов, представители научного сообщества. Итоги конкурса станут известны до 20 июня 2022 года. Призеры получат денежные вознаграждения от 600 тыс. до 1 млн 200 тыс. рублей.