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Общество18 февраля 2022 10:51

Жителей тюменского села Онохино обеспечат чистой водой

Для этого необходимо проложить почти 32 километра водоводов
Сергей Швецов
Жителей тюменского села Онохино обеспечит чистой водой.

Жителей тюменского села Онохино обеспечит чистой водой.

Фото: «Росводоканал – Тюмень»

Жителей тюменского села Онохино обеспечит чистой водой. Для этого необходимо проложить почти 32 километра водоводов.

Отметим, что водопровод протяженностью 7 600 метров, связавший села Онохино и Червишево, уже построен. Сейчас ведутся работы по строительству сетей от села Червишево до Тюмени. Компании предстоит проложить трубопровод протяженностью 24 километра.

– От Тараскуля в сторону Тюмени уже проложили 1 800 метров трубы, еще 1 500 метров построили от Тараскуля к Червишево. Система водоснабжения города закольцована, поэтому вода по новому водоводу будет транспортироваться и с Метелевского, и с Велижанского водозаборов, – сообщил инженер строительного контроля «Росводоканал Тюмень» Владимир Блинов.

Добавим, что строительно-монтажные работы по прокладке трубопровода завершатся к осени. После этого сети проверят роботами телеинспекции, опрессуют, промоют, продезинфицируют и запустят в работу.