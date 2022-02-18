Жителей тюменского села Онохино обеспечат чистой водой

Жителей тюменского села Онохино обеспечит чистой водой. Фото: «Росводоканал – Тюмень»

Жителей тюменского села Онохино обеспечит чистой водой. Для этого необходимо проложить почти 32 километра водоводов.

Отметим, что водопровод протяженностью 7 600 метров, связавший села Онохино и Червишево, уже построен. Сейчас ведутся работы по строительству сетей от села Червишево до Тюмени. Компании предстоит проложить трубопровод протяженностью 24 километра.

– От Тараскуля в сторону Тюмени уже проложили 1 800 метров трубы, еще 1 500 метров построили от Тараскуля к Червишево. Система водоснабжения города закольцована, поэтому вода по новому водоводу будет транспортироваться и с Метелевского, и с Велижанского водозаборов, – сообщил инженер строительного контроля «Росводоканал Тюмень» Владимир Блинов.

Добавим, что строительно-монтажные работы по прокладке трубопровода завершатся к осени. После этого сети проверят роботами телеинспекции, опрессуют, промоют, продезинфицируют и запустят в работу.