Коронавирус в Тюмени, последние новости на 18 февраля 2022 года: умерли еще 8 человек

Число умерших от коронавируса в Тюмени 18 февраля 2022 года увеличилось на 8. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число умерших от коронавируса в Тюмени 18 февраля 2022 года увеличилось на 8. Всего с начала пандемии жертвами ковида стали 3 840 человек.

За последние сутки в России выявлен 180 071 новый случай коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 18 632, это на 3,0% больше по сравнению с 17 февраля. Зафиксировано 784 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 198 369 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 15 020 573 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 343 957 летальных исходов, выздоровели 12 026 844 человека.