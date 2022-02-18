Тюменец изрубил голову супруги топором за поход в гости без него. Фото: Ольга Крыльцова

В Ишиме суд признал 68-летнего пенсионера Сергея Отзыва виновным в умышленном убийстве собственной жены. Злодея отправили в исправительную колонию строгого режима на 8 лет.

Трагический инцидент произошел 17 октября 2021 года. Вечером пьяный житель села Мизоново обиделся на жену и решил ее наказать. Он сходил к себе домой (у пары разное жилье), взял топор и пришел в дом к супруге.

– Обнаружив ее спящей на диване, взмахнул топором и несколько раз рубанул по ее голове и рукам. Когда приехала вызванная соседями скорая помощь, несчастная еще подавала признаки жизни, – рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Медики пытались реанимировать сельчанку, но ее сердце остановилось на следующий день в областной ишимской больнице № 4. По заключению судмедэксперта, смерть наступила от множественных рубленых ран головы.

На следствии подсудимый рассказал, что супруга без него ушла из дома в гости. Из-за этого он и решил ее убить.