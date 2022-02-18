Тюменец отсудил у стоматологии 57 тысяч рублей за некачественные услуги. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени суд взыскал с частной стоматологической клиники «Эстет» компенсацию за некачественное оказание медицинских услуг. Заявителем выступил мужчина, который в 2017 году обратился туда для лечения и протезирования зубов.

В 2021 году он обратился в суд с иском о возмещении морального вреда и взыскании штрафа за неудовлетворение в добровольном порядке законного требования потребителя в размере 50% от суммы, присуждённой судом. В дело вступил представитель прокуратуры Калининского округа Тюмени.

– В судебном заседании установлено, что при оказании мужчине медицинских услуг клиникой были допущены дефекты диагностических мероприятий и другие нарушения, что подтверждено заключением судебно-медицинской экспертизы, – сообщили в прокуратуре региона.

В итоге суд взыскал с ответчика 57 тысяч рублей, из них 30 – на возмещение морального вреда. Решение суда в законную силу не вступило.