Эксперт прокомментировал строительство в Тюмени самого большого в России промышленного технопарка. Фото - dsk500.com.

Эксперт Андрей Мединцев прокомментировал строительство в Тюмени самого большого в России промышленного технопарка. По его мнению, объединение на одной площадке инжиниринговых, научных и производственных подразделений различных компаний – это серьезный вызов, который не побоялась взять на себя управленческая команда региона.

– Для такого масштабного объекта нужен был не менее масштабный бизнес-проект реновации. История объекта уходит в прошлое: этот один из самых крупных домостроительных комбинатов СССР не смог вписаться в рынок, несколько десятилетий гигантская инфраструктура приходила в упадок, – рассказал Мединцев на онлайн-площадке «Экспертный клуб России».

Напомним, что международный архитектурный конкурс по созданию концепции технопарка площадью 150 тыс. кв. м стартовал 17 февраля. В первую очередь проекта будет вложено более 5 млрд рублей из регионального и федерального бюджетов. Работы по реновации ДСК-500 пройдут с 2024 по 2025 годы.

Итоги конкурса станут известны до 20 июня 2022 года. Призеры получат денежные вознаграждения от 600 тысяч до 1 млн 200 тысяч рублей.