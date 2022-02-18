Пенсионер из Ялуторовска, погубивший супругу в ДТП, отправился в колонию на два года. Фото: Ольга Крыльцова

В Ялуторовске суд отправил на два года в колонию-поселение 59-летнего пенсионера Юсупа Хасанова. Мужчина погубил в ДТП свою супругу.

Трагедия произошла 21 мая 2021 года. В этот день осужденный ехал с женой на своем «Рено-Аркана» из Шадринска в Ялуторовск. На 170-м км, где проводились дорожные работы и стоял знак ограничения скорости, он нажал на газ и чудом не врезался в притормозивший «Фольксваген-Пассат».

– Мужчина вывернул руль, машина улетела в глубокий кювет и перевернулась. Женщину с многочисленными травмами госпитализировали в тюменскую больницу. Потом ее перевезли в Сургут, где она и скончалась 7 июля, – рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

По заключению судмедэксперта, смерть наступила от сочетанной травмы шеи, грудной клетки, множественных переломов ребер и начавшегося сепсиса.

Виновник смертельного ДТП оплатил похороны супруги и передал ее дочери 120 тысяч рублей. Кроме того, он отказался от доли в наследовании дома погибшей жены стоимостью 4 млн рублей.