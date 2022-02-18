ВТБ: тюменцы вложили в индивидуальные инвестиционные счета более 1 млрд рублей. Фото - ВТБ.

Объем средств, вложенных клиентами ВТБ в Тюменской области (без учета ХМАО и ЯНАО) в индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) по итогам 2021 года удвоился, превысив 1 млрд рублей.

Индивидуальный инвестиционный счет дает возможность получить налоговый вычет в размере 13% от суммы, направленной на инвестирование, или освобождение всего дохода, полученного на фондовом рынке, от налога. За прошедший год жители Тюменской области стали все активнее использовать этот инструмент для вхождения на фондовый рынок. За 2021 год тюменцы открыли свыше 1,5 тыс. новых индивидуальных инвестиционных счетов. Общее количество ИИС в ВТБ по итогам прошлого года превысило 3 тыс. Количество обычных брокерских счетов клиентов банка в регионе по итогам прошлого года превысило 13,6 тыс., объем размещенных на них средств составил 7,9 млрд рублей. За 2021 год каждый из этих показателей увеличился примерно в 2 раза.

– Невысокие ставки по депозитам в течение большей части прошлого года во многом обусловили активный рост интереса к инвестициям, – отмечает управляющий ВТБ в Тюменской области Евгений Федосов. – Мы фиксировали не только увеличение спроса на ИИС, но и в целом повышенное внимание к фондовому рынку. Всего за 2021 год наши клиенты в Тюменской области (без учета ХМАО и ЯНАО) открыли около 8,5 тыс. новых брокерских счетов всех видов. А совокупный объем средств на брокерском обслуживании вырос более чем на 3,5 млрд рублей. Повышение ставок по вкладам во втором полугодии вернуло классическим депозитам статус драйвера роста портфеля привлеченных средств, однако спрос на инвестиционные продукты при этом не уменьшился. Начать инвестировать сегодня легко в том числе благодаря цифровым сервисам. Так, пользователям мобильного приложения ВТБ Мои Инвестиции доступны более 10 тысяч финансовых инструментов.

Недавнее исследование, проведенное аналитиками ВТБ, показало, что инвестиционные продукты уже стали частью повседневной жизни широкого круга потребителей. Ежедневная аудитория ВТБ Мои Инвестиции превышает 450 тысяч человек. Общее число клиентов ВТБ Капитал Инвестиции увеличилось в полтора раза в сравнении с 2020 годом, до 2,3 млн человек. При этом российский инвестор стремительно «молодеет»: доля людей в возрасте до 25 лет среди тех, кто вкладывается в фондовый рынок, за прошлый год выросла на 2,5 процентных пункта – до 8,7% от общей клиентской базы.