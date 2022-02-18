В Тюмени 59-летняя главбух похитила у горполиклиники более 2 млн рублей. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 59-летней работницы городской поликлиники. Женщину обвиняют в мошенничестве: незаконным способом она заработала более двух миллионов рублей.

С декабря 2014 года по апрель 2017-го главбух учреждения приносила на подпись главному врачу фиктивные договоры на оказание платных медицинских услуг. Также она предоставляла руководителю акты о приеме работ, заявки на выплату средств, реестры и платежные поручения.

– В последующем тюменка через заявку в банк на обслуживание учреждения оформила банковские карты на граждан, на имя которых были заключены указанные фиктивные договоры, – сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Поступившими деньгами женщина распорядилась по своему усмотрению. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Тюмени для рассмотрения по существу. Горожанка может загреметь в тюрьму на срок до десяти лет со штрафом в размере одного миллиона рублей.