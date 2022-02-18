Тюмень
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия18 февраля 2022 5:29

В Тюмени 59-летняя главбух похитила у горполиклиники более 2 млн рублей

Деньгами она распоряжалась по собственному усмотрению
Сергей Швецов
В Тюмени 59-летняя главбух похитила у горполиклиники более 2 млн рублей.

В Тюмени 59-летняя главбух похитила у горполиклиники более 2 млн рублей.

Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 59-летней работницы городской поликлиники. Женщину обвиняют в мошенничестве: незаконным способом она заработала более двух миллионов рублей.

С декабря 2014 года по апрель 2017-го главбух учреждения приносила на подпись главному врачу фиктивные договоры на оказание платных медицинских услуг. Также она предоставляла руководителю акты о приеме работ, заявки на выплату средств, реестры и платежные поручения.

– В последующем тюменка через заявку в банк на обслуживание учреждения оформила банковские карты на граждан, на имя которых были заключены указанные фиктивные договоры, – сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Поступившими деньгами женщина распорядилась по своему усмотрению. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Тюмени для рассмотрения по существу. Горожанка может загреметь в тюрьму на срок до десяти лет со штрафом в размере одного миллиона рублей.