В Тобольске задержали налетчика на магазин с игрушечным пистолетом. Фото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области

В Тобольске 15 февраля мужчина ограбил магазин, угрожая продавцу предметом, похожим на пистолет. Он унес 32 тысячи рублей. Полицейские отчитались о поимке подозреваемого.

Около соседнего с магазином дома стражи порядка нашли куртку и перчатку. Служебная собака привела к квартире, где проживал злоумышленник. Владелец жилплощади, как оказалось, сдает ее мужчине – 46-летнему пермяку.

– Рецидивист заранее продумал план совершения преступления. Он надел спецовку, маску, перчатки и взял найденный в съемной квартире игрушечный пистолет. Ему надо было погасить кредит, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

Задержанный указал место, куда выкинул одежду и игрушку. Похищенные деньги он потратил на аренду новой квартиры и частично погасил долг.

В настоящее время задержанный свою вину признал, ему избирается мера пресечения. По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.