Тюменец, защищая женщину, всадил нож в ногу обидчика. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела МВД России по Уватскому району поступило сообщение из больницы, что в одном из домов поселка Туртас медики оказали помощь 44-летнему сельчанину. Они диагностировали у пострадавшего колото-резаное ранение ноги.

Полицейские задержали 34-летнего местного жителя. Сотрудники полиции установили, что задержанный вместе с потерпевшим находились в гостях у родственницы последнего, где распивали спиртное. После продолжительного застолья подозреваемый направился отдыхать в соседнюю комнату, в это время между потерпевшим и его родственницей произошел конфликт.

– Услышав крики женщины, мужчина вошел на кухню. Пытаясь успокоить родственницу, он схватил со стола кухонный нож и ударил обидчика в ногу, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В отношении подозреваемого отделением дознания возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В настоящее время злоумышленник отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.