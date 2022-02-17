Вынесен приговор тюменцу, по вине которого в ДТП под Новый год погибла пара. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области вынесен приговор в отношении 63-летнего Михаила Мухлынина. По его вине в ДТП погибли люди.

Трагедия произошла 28 декабря 2021 года. Осужденный на грузовике МАН выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и врезался в «Датсун». Машина двигалась на зеленый.

– В результате ДТП водитель и пассажир погибли на месте. Мухланин свою вину признал, выплатил сыну погибших деньги, 300 тысяч рублей, в счет компенсации морального вреда, – рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Суд учел раскаяние, пожилой возраст нарушителя, состояние его здоровья и положительные характеристики с места жительства и работы. В итоге мужчине назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии-поселении.

Суд также лишил его права управления транспортным средством на 2 года. Отметим, что максимальное наказание по этой статье – до семи лет лишения свободы.