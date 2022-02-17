В Тюмени заканчивается строительство школы в сквере Комсомольский. Фото: Пресс-служба Прокуратуры Тюменской области

В Тюмени заканчивается строительство школы в сквере Комсомольский. Здание уже укомплектовывают мебелью и оборудованием.

– В ходе выезда установлено, что строительная готовность школы высокая. Выполнены внутренние отделочные работы. Окончание работ планируется в ближайшее время, – сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, на контроле которой находится ввод в эксплуатацию образовательного учреждения.

Отметим, что возведение объекта осуществляется в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».