В Тюмени заканчивается строительство школы в сквере Комсомольский.
Фото: Пресс-служба Прокуратуры Тюменской области
В Тюмени заканчивается строительство школы в сквере Комсомольский. Здание уже укомплектовывают мебелью и оборудованием.
– В ходе выезда установлено, что строительная готовность школы высокая. Выполнены внутренние отделочные работы. Окончание работ планируется в ближайшее время, – сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, на контроле которой находится ввод в эксплуатацию образовательного учреждения.
Отметим, что возведение объекта осуществляется в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».